Ньон, Швейцария, , 09:33 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к странам, в которых запланированы матчи чемпионата Европы — 2020, с просьбой обеспечить проведение турнира, несмотря на распространение коронавируса. Об этом 11 марта сообщает Associated Press.

По мнению УЕФА, город может принимать матчи, если он предоставляет условия для обслуживания болельщиков, а также у него есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что УЕФА не получал запросов от властей стран, касающихся отмены матчей Евро-2020 или изменении их сроков.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.

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