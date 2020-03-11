Москва, , 09:18 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу в дерби над «Спартаком» в пятом матче ¼ финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Вадим Шипачёв, Максим Афиногенов, Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин. У «Спартака» точным броском отметился защитник Патрик Хёрсли.

Таким образом, «Динамо» вышло вперёд в серии — 3:2. Шестой матч состоится 12 марта.

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