Ставрополь, , 09:26 — REGNUM Школу ледовых видов спорта планируется открыть на Ставрополье для обучения детей хоккею, фигурному катанию и керлингу. Рассматриваются варианты размещения такого объекта в Ставрополе или Ессентуках, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Накануне, 10 марта, Ставрополь с рабочим визитом посетил призер Олимпийских игр и чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух, который в настоящее время возглавляет одноименную продюсерскую компанию. Вместе с главой региона Владимиром Владимировым он посетил ряд местных объектов для оценки потенциала развития спортивной инфраструктуры в регионе.

«Во время осмотра объектов Владимиров и Авербух обсудили возможности реализации совместного проекта компании и правительства края по созданию на Ставрополье школы ледовых видов спорта. Предполагается, что на ее базе будут проводиться занятия фигурным катанием, хоккеем и керлингом», — сказано в сообщении.

Ожидается, что школа поможет расширить доступность ледовых видов спорта в первую очередь для юных ставропольцев.

Читайте также: Два спорткомплекса с бассейнами построят в Железноводске