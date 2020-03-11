Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM Главный тренер хоккейной команды «Автомобилист» Андрей Мартемьянов сказал, что готов к собственному увольнению. Заявление прозвучало на фоне вылета «Автомобилиста» из плей-офф Кубка Гагарина.

Как передаёт ТАСС, Мартемьянов сообщил, что его судьбу будут решать руководители и собственники команды.

«Если будет сделан организационный вывод, то я приму это», — заявил тренер.

Мартемьянов признал, что команда не выполнила поставленные на данный сезон задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сибирь» победила «Автомобилист» в серии с общим счетом 4:1. Свердловская команда вылетела в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина в пяти матчах.

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