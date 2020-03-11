Лейпциг, Германия, , 08:55 — REGNUM Немецкий клуб «РБ Лейпциг» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Лейпцига» дубль оформил полузащитник Марсель Забитцер, забив на 10-й и 21-й минутах матча. Ещё один мяч на счету хавбека Эмиля Форсберга (87-я).

Напомним, в первом матче в Лондоне «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, немецкий клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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