Валенсия, Испания, , 08:39 — REGNUM Итальянская «Аталанта» одержала победу над испанской «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Аталанты» покер оформил полузащитник Йосип Иличич. Сначала он дважды реализовал пенальти — на третьей и 43-й минутах матча. А затем забил ещё два гола (71-я и 82-я).

В составе «Валенсии» дубль на счету нападающего Кевина Гамейро. Ещё один мяч забил защитник Ферран Торрес.

Напомним, первый матч завершился победой «Аталанты» со счётом 4:1. Таким образом, итальянский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Читайте ранее в этом сюжете: Гол Черышева не помог «Валенсии» уйти от разгрома в матче с «Аталантой»