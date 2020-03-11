Токио, , 03:12 — REGNUM Олимпийские игры в Токио могут перенести на год или два, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об их отмене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление члена оргкомитета Харуюки Такахаши.

«Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это будет перенос», — заявила он.

Такахаши добавил, что переносить мероприятие на год будет сложнее, так как проведение Олимпиады может совпасть по времени с другими значимыми спортивными событиями. По его словам, проще будет перенести Олимпиаду в Токио на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта эксперты японской финансовой компании SMBC Nikko Securities посчитали убытки Японии в случае отмены Олимпийских игр в Токио. По их данным, Япония может потерять до $74,3 млрд.

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