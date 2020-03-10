Мадрид, , 23:50 — REGNUM 10 марта на стадионе «Эстадио Мунисипал де Ипуруа» в рамках 24-го тура испанской Примеры 2019/20 встретились команды «Эйбар» и «Реал Сосьедад». Противостояние завершилось минимальной победой «бело-голубых» со счетом 2:1.

Первый мяч на 16-й минуте матча забил 22-летний испанский плеймейкер Микель Оярасабаль, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 0:1. Этот гол стал для полузащитника 10-м в сезоне во всех турнирах (8 — Примеры, 2 — Кубок Испании). На 75-й минуте Виллиан Жозе удвоил преимущество гостей — 0:2. Под занавес матча Шарлес Диас забил гол престижа ударом с пенальти — 1:2.

«Реал Сосьедад», набрав 46 очков, обошел «Хетафе» и мадридский «Атлетико» и поднялся на 4-ю позицию. «Эйбар» с 27-ю баллами расположился на 16-й строчке.

Статистика матча («Эйбар"/"Реал Сосьедад»)

Удары 10/5

Удары в створ ворот 4/2

Владение 62%/38%

Нарушения 12/9

Корнеры 3/1

Оценки WhoScored 6.24/6.84

Лучшим игроком матча с оценкой 7,83 был признан 23-летний испанский хабвэк Микель Мерино, совершивший 1 успешный отбор и выигравший 11 воздушных дуэлей. Точность передач футболиста составила 72%.

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас (Бургос ↑ 82), Вальдес, Корреа, Арбилья, Эскаланте, Диас (Диас ↑ 67), Экспосито, Орельяна, Гарсия, Инуи (Кике ↑ 77).

«Реал Сосьедад»: Алекс, Сальдуа, Муньос, Ле Норманд, Элустондо, Мерино, Субельдия, Оярасабаль, Янузай (Португез ↑ 67), Сангалли (Гевара ↑ 62), Жозе (Исак ↑ 85).

Бригада арбитров: Давид Медье Хименес | Хоан Мендес Матео | Абраам Альварес Кантон | Рубен Марин.

Желтые карточки: Бигас — 15, Субельдия — 28, Вальдес — 29, Эскаланте — 35, Янузай — 37.