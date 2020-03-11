Тегеран, , 09:23 — REGNUM Иранская Федерация тхэквондо объявила, что три международных мероприятия, которые должны были состояться на острове Киш в апреле, были отменены из-за опасений по поводу новой вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 марта.

Этими событиями являются 10-й чемпионат азиатских клубов по тхэквондо (16 апреля), 31-й Открытый чемпионат Fajr (18−19 апреля) и 3-й Открытый чемпионат Азии по тхэквондо (22−23 апреля). Решение было принято по просьбе Азиатского Союза тхэквондо с целью защиты здоровья спортсменов и участников соревнований, сообщила Федерация тхэквондо 10 марта.

Иран входит в число стран, сильно пострадавших от COVID-19. В качестве одной из мер по сдерживанию вспышки болезни страна отменила все свои внутренние спортивные мероприятия. По словам представителя Министерства здравоохранения, вирус заразил 7161 человека, унося 237 жизней, в то время как 2 391 вылечены и выписаны из больниц.