Валенсия, Испания, , 22:13 — REGNUM 10 марта на стадионе «Месталья» будет разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между коллективами «Валенсия» и «Аталанта». Матч рассудит бригада арбитров: Овидиу Хацеган, Отавиан Совре и Себастьян Георге.

Первый матч завершился разгромным поражением «летучих мышей» со счетом 1:4.

«Валенсия»: Яспер Силлессен, Муктар Дьякаби, Хосе Гайа, Жоффрей Кондогбья, Даниэль Васс, Ферран Торрес, Франсис Коклен, Карлос Солер, Даниэль Парехо, Кевин Гамейро, Родриго.

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Хосе Луис Паломино, Робин Госенс, Берат Джимсити, Ханс Хатебур, Мартен де Рон, Алехандро Гомес, Ремо Фройлер, Йосип Иличич, Марио Пашалич.