Берлин, , 22:06 — REGNUM 10 марта на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов встретятся команды «Ред Булл Лейпциг» и «Тоттенхэм». На матче будет работать бригада арбитров: Карлос дел Серро Гранде, Хуан Юсте и Роберто Алонсо.

Первый матч в Лондоне завершился минимальной победой «быков» со счетом 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте ударом с пенальти забил скоростной форвард сборной Германии Тимо Вернер.

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи, Анхелиньо, Дайо Упамекано, Норди Мукиэле, Лукас Клостерманн, Марсел Халштенберг, Конрад Лаймер, Кристофер Нкунку, Марсель Забитцер, Тимо Вернер, Патрик Шик.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье, Джапет Танганга, Гарри Винкс, Эрик Ламела, Эрик Дайер, Джованни Ло Чельсо, Райан Сесеньон, Деле Алли, Лукас Моура.