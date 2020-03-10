Эйбар, Испания, , 21:04 — REGNUM 10 марта на стадионе «Эстадио Мунисипал де Ипуруа» в рамках заключительного матча 24-го тура испанской Примеры 2019/20 встретятся коллективы «Эйбар» и «Реал Сосьедад». Матч рассудит бригада арбитров: Давид Медье Хименес, Хоан Мендес Матео и Абраам Альварес Кантон.

«Эйбар»: Марко Дмитрович, Педро Бигас, Хосе Анхель Вальдес, Роберто Корреа, Анаиц Арбилья, Гонсало Эскаланте, Серхио Альварес Диас, Экспозито, Фабиан Орельяна, Энрике Гарсия, Такаси Инуи.

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Айхен Муньос, Робин Ле Норманд, Игор Субельдия, Микель Мерино, Микель Оярасабаль, Аднан Янузай, Лука Сангальи, Виллиан Жозе.

На данный момент «Эйбар» идет с 27-ю баллами на 16-й строчке. «Реал Сосьедад», набрав 43 очка после 26-ти туров, занимает 6-е место.