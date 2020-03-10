Подольск, Московская область, , 19:46 — REGNUM Согласно информации «Чемпионата», вратарь подольского «Витязя» Илья Ежов продлит контракт с клубом. В ближайшее время стороны заключат новое соглашение. Ожидается, что его срок составит два года. Текущий контракт хоккеиста заканчивается 30 апреля 2020 года.

В рамках текущего сезона Ежов сыграл 44 матча, одержал 17 побед и сыграл два матча на «ноль». В среднем голкипер отражал 92,1% бросков в среднем за матч при коэффициенте надежности 2,56.

В плей-офф Ежов принял участие во всех четырех играх, в которых отражал 88,7% бросков при коэффициенте надежности 3,99.