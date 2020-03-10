Ашхабад, , 19:41 — REGNUM Международная федерация футбола, проконсультировавшись с руководством Азиатской конфедерации футбола, приняла решение перенести чемпионат Азии по футзалу в столице Туркмении на более позднюю дату, передает Trend.

Представители ФИФА отмечают, что международный турнир по мини-футболу, участие в котором должны были принять сборные команды из 16 стран, пришлось перенести на 5—16 августа 2020 года из-за произошедших в ряде государств вспышек коронавирусной инфекции.

Напомним, что проведение чемпионата Азии по футзалу первоначально было запланировано на период с 26 февраля по 8 марта 2020 года. Соревнования должны были состояться в Ашхабаде.