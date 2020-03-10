Екатеринбург, , 19:37 — REGNUM 10 марта состоялась пятый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Сибирью». Встреча прошла при пяти с половиной тысячах зрителей «Уралец-Арены» в Екатеринбурге и завершилась победой новосибирского коллектива со счетом — 2:1.

Отметим, что «Сибирь» в четвертый раз в своей истории прошла во второй раунд Кубка Гагарина и впервые не сыграет в нем с магнитогорским «Металлургом».

«Сибирь» обеспечила себе победу в рамках первых тридцати минут матча, благодаря голам Дмитрия Саюстова на 17-й минуте и Евгения Чесалина на 25-й минуте.

Единственную шайбу «Автомобилиста» забросил Павел Дацюк на 41-й минуте с передач Михаила Березина и Дениса Бодрова.

Таким образом, «Сибирь победила в серии с общим счетом 4:1 ивышла во второй раунд плей-офф.