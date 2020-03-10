Лондон, , 19:10 — REGNUM Лондонский «Челси» заключил контракт с 16-летним полузащитником хельсинского «ХИКа» Джими Тауриайненом, об этом футболист сообщил в своем инстаграм аккаунте. Игрок присоединиться к академии в июле 2020 года.

«Я рад подписать контракт с «Челси», и это честь носить форму лондонцев следующим летом. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — написал Тауриайнен.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 48 очками в 29 турах чемпионата. Лидером является «Ливерпуль» с 82 очками в активе.