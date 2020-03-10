Москва, 10 марта 2020, 18:54 — REGNUM Стали известны стартовые составы на пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина между московским «Динамо» и «Спартаком», об этом информируют пресс-службы команд.
На данный момент держится равный счет в серии — обе команды выиграли по два матча — 2:2. Пятая встреча серии состоится в 19:30 по московскому времени.
«Динамо» Москва: Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Зайцев — Григорьев, Алексеев — Ефремов — Афиногенов;
Огурцов, Михайлов, Муранов — Панкратов — Кулёмин."Спартак»:Беспалов (Хомченко);
Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.