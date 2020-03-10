Москва, , 18:54 — REGNUM Стали известны стартовые составы на пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина между московским «Динамо» и «Спартаком», об этом информируют пресс-службы команд.

На данный момент держится равный счет в серии — обе команды выиграли по два матча — 2:2. Пятая встреча серии состоится в 19:30 по московскому времени.

«Динамо» Москва: Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Зайцев — Григорьев, Алексеев — Ефремов — Афиногенов;

Огурцов, Михайлов, Муранов — Панкратов — Кулёмин."Спартак»:Беспалов (Хомченко);

Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;

Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.