Манчестер, Великобритания, , 18:14 — REGNUM Согласно сообщениям Sky Sports, нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане хочет покинуть клуб. Основной причиной такого решения, по данным источника, являются новые условия игрока.

Игрок и его семья заявили, что хотят уйти из манчестерского клуба в связи с заработной платой футболиста. Немец хочет получать больше в своем новом клубе, а также требует главную роль в команде, которую, по его утверждениям, ему не отводили в «Сити». Сам клуб также не хочет продлевать контракт с немецким нападающим.

Главным претендентом на вингера «Манчестер Сити» является мюнхенская «Бавария». Однако и у них возникают сомнения. Игрок недавно восстановился от тяжелой травным крестообразной связки и руководство «мюнхенцев» сомневаются в целесообразности сделки. Как известно, разрыв этих связок сильно влияет на работу способность игрока после восстановления.

Отметим, что 28 февраля Лерой Сане вышел на поле в составе «Манчестер Сити» U23. Матч стал первым для немца с августа.