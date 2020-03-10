Нью-Йорк, США, , 17:46 — REGNUM Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о шансах команды на попадание в плей-офф, а также отметил их игру в обороне.

«Нам надо внимательнее действовать в обороне. Мы не можем отыграть 53 минуты или 58, а потом расслабиться. Нам нужно работать в каждой смене. Нам удается в течение длительного периода сохранять концентрацию. И вот нам осталось сыграть 14 матчей, у нас есть шанс, и нам надо сделать всё возможное, чтобы воспользоваться им», — цитирует слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Рейнджерс» занимают 19-ю строчку чемпионата с 76 очками в активе.