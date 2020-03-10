Ливерпуль, Великобритания, , 17:25 — REGNUM Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон восстановился от травмы задней поверхности бедра и готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

Нампоним, что Хендерсон получил повреждение бедра три недели назад в первом матче противостояния с «Атлетико» и пропустил четыре матча: против «Вест Хэма» (3:2), «Уотфорда» (0:3), «Челси» (0:2) и «Борнмута» (2:1).

В нынешнем сезоне капитан провел 25 матчей в Английской премьер-лиге и забил три мяча.