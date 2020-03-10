Ньон, Швейцария, , 16:57 — REGNUM Как сообщает The Sun, УЕФА может приостановить проведение крупных клубных европейских турниров из-за распространения коронавируса COVID-19.

По данным источника, УЕФА рассматривает вариант, который подразумевает приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы начиная со следующих стадий, которые должны пройти в апреле.

Ранее стало известно, что некоторые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут без зрителей из-за эпидемии. В рамках главного клубного турнира Европы при пустых трибунах пройдут матчи «ПСЖ» — «Боруссия», «Барселона» — «Наполи», «Бавария» — «Челси», «Валенсия» — «Аталанта».