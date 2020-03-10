Прага, , 16:46 — REGNUM Генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Мартин Урбан утверждает, что предстоящий чешский этап Еврохоккейтура может пройти без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

«Информация о том, что все массовые мероприятия в Чехии отменены, не совсем верна. Мы можем проводить игры, но без зрителей. Чешские игры будут проведены без зрителей, на данный момент принято такое решение. Оно может поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, мы будем прислушиваться к нашему правительству», — цитирует слова Урбана ТАСС.

Чешский этап должнен пройти с 30 апреля по 3 мая в Брно. Сборная России находится на последнем месте общей турнирной таблицы после трех туров. Россияне набрали восемь очков в девяти турах турнира.