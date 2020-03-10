Барселона, Испания, , 16:38 — REGNUM Согласно сообщениям «Goal», руководство каталонского футбольного клуба «Барселона» не может договориться с немецким голкипером Марк-Андре Тер Штеген о подписании нового контракта.

Тер Штеген выдвинул свои условия клубу в целях повышения зарплаты до 15 миллионов евро в год, это больше чем получает капитан команды Лионель Месси. «Сине-гранатовые» не готовы пойти на данные условия. Отметим, что стороны объявили о прекращении переговоров вплоть до конца сезона.

Марк-Андре перешел в «Барселону» летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». С того времени вратарь является незаменимым номером один в створках ворота клуба. Действующее соглашение игрока рассчитано до конца сезона 2021−2022 годов.

Напомним, что в услугах игрока заинтересованы туринский «Ювентус», лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария». Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.