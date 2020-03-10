Мадрид, , 16:28 — REGNUM Согласно сообщениям AS, мадридский «Реал» не сможет рассчитывать на вратаря Тибо Куртуа и защитника Марсело в ближайшие матчи.

Сообщается, что бельгийский голкипер получил травму паха. Сроки восстановления игрок составят две недели, утверждают специалисты. Бразилец также не сможет помочь «Реалу» в ответном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» из-за травмы мышц бедра.

Ближайшим соперником «сливочных» станет «Эйбар» в рамках чемпионата Испании, встреча пройдет 13 марта в Мадриде. 17 марта «Реал» выяснит отношения с «Сити» на выезде. 21 марта состоится матч с «Валенсией».