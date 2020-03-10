Лондон, , 16:21 — REGNUM Владелец футбольных клубов «Олимпиакос» и «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис рассказал о том, что заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».

«Новый вирус «посетил» меня, и я считаю, что обязан рассказать об этом обществу. Чувствую себя хорошо, поскольку принял все необходимые меры и следую инструкциям врачей. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления», — рассказывает Евангелос.

Английские СМИ отмечают, что греческий бизнесмен посетил ряд матчей на территории Соединенного Королевства. Менее двух недель назад он посетил домашний стадион лондонского «Арсенала» «Эмирейтс» во время встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом». Маринакис заходил в раздевалки команд, на поле, а также в ложи директоров.

6 марта грек присутствовал на матче 37-го тура второго по силе дивизиона Англии Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Миллуол». В тот же день Евангелос Маринакис провел встречу с игроками своего клуба.