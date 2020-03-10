Ньон, Швейцария, , 15:56 — REGNUM Вариант приостановки проведения еврокубковых матчей рассматривает руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 10 марта сообщает The Sun.

Отмечается, что в УЕФА рассматривают возможность приостановить проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы, начиная со стадии ¼ финала.

Напомним, сейчас в Лиге чемпионов проходит стадия 1/8 финала. Сыграны первые матчи этой стадии, ответные запланированы на 10−11 и 17−18 марта. В Лиге Европы игры должны состояться 12 и 19 марта.

В настоящее время известно, что ряд матчей пройдёт при пустых трибунах. В Лиге чемпионов: «Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия), ПСЖ (Франция) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) и «Валенсия» (Испания) — «Аталанта» (Италия).

В Лиге Европы: «Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия), «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания) и «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия).

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