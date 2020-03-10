Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Разговоры о переносе или отмене оставшихся матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) являются преждевременными. Об этом 10 марта заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн, сообщает Toronto Sun.

«Сейчас рано говорить о том, будут ли у нас матчи без зрителей или часть игр придётся отменить совсем», — сказал Беттмэн.

Он добавил, что выбирать какой-то вариант пока преждевременно, но, по его словам, ситуация развивается очень быстро.

Ранее сообщалось, что НХЛ рассматривает возможность переноса или отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата сезона 2019/20.

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