Гданьск, Польша, 10 марта 2020, 14:40 — REGNUM Финал Лиги Европы сезона 2019/20 по-прежнему планируется провести в Гданьске (Польша). Об этом 10 марта сообщает ТАСС.
Отмечается, что власти Польши объявили об отмене всех массовых мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Тем не менее, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не обсуждают перенос игры в другой город.
Напомним, финальный матч Лиги Европы сезона 2019/20 должен пройти 27 мая в польском городе Гданьск.
Читайте также: УЕФА представил мяч плей-офф Лиги Европы