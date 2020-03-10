Абу-Даби, , 14:03 — REGNUM С подтверждённым диагнозом коронавирус госпитализирован в Абу-Даби (ОАЭ) российский велогонщик Дмитрий Страхов. Об этом 10 марта сообщается на странице команды «Газпром-Русвело» в Instagram.

Отмечается, что у Страхова положительный тест на коронавирус.

«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь», — сказал Страхов.

Он добавил, что в госпитале ему провели дополнительные тесты. Теперь он ждёт результатов.

Напомним, в конце февраля два этапа многодневной велогонки «Тур ОАЭ были отменены. Российская команда была помещена на карантин в одном из отелей Абу-Даби. Три гонщика были госпитализированы для прохождения тестов.

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