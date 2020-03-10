Кишинёв, , 13:46 — REGNUM Продажа билетов на товарищеский матч между сборными Молдавии и России по футболу приостановлена. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Молдавской федерации футбола.

Ранее министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявила, что из-за коронавируса в стране введён полный запрет на проведение массовых мероприятий.

На сегодняшний в республике подтвержден один случай заражения, под наблюдением находятся ещё 12 человек, включая двоих детей.

Напомним, матч Молдавия — Россия должен состояться в Кишинёве 31 марта. Ранее сообщалось, что вопрос об отмене или переносе матча между сборными не обсуждается.

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