Кишинёв, 10 марта 2020, 13:46 — REGNUM Продажа билетов на товарищеский матч между сборными Молдавии и России по футболу приостановлена. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Молдавской федерации футбола.
Ранее министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявила, что из-за коронавируса в стране введён полный запрет на проведение массовых мероприятий.
На сегодняшний в республике подтвержден один случай заражения, под наблюдением находятся ещё 12 человек, включая двоих детей.
Напомним, матч Молдавия — Россия должен состояться в Кишинёве 31 марта. Ранее сообщалось, что вопрос об отмене или переносе матча между сборными не обсуждается.
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