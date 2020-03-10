Барселона, Испания, , 13:34 — REGNUM Ответный матч между испанской «Барселоной» и итальянским «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт при пустых трибунах. Об этом 10 марта сообщает Marca.

Отмечается, что решение о проведении игры без болельщиков было принято на встрече представителей правительства Каталонии и клуба «Барселона». Причиной стала угроза распространения коронавируса.

Матч состоится на стадионе «Камп Ноу» 18 марта. Напомним, первая игра прошла в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.

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