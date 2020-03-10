Ереван, , 13:21 — REGNUM Главным тренером сборной Армении по футболу стал испанский специалист Хоакин Капаррос. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА).

Отмечается, что ФФА и 64-летний испанский специалист подписали соглашение, рассчитанное до 30 ноября 2021 года. На посту наставника армянской команды он сменил Абраама Хашманяна, который в начале февраля ушёл в отставку.

Напомним, ранее Капаррос тренировал такие клубы, как «Севилья», «Депортиво», «Атлетик» и другие. Последним его местом работы была «Севилья», в которой исполнял обязанности наставника команды в конце сезона 2018/19.

Читайте ранее в этом сюжете: Федерация футбола Армении отправила в отставку главного тренера сборной