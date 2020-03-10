Тункинский район, Бурятия, , 13:19 — REGNUM В Бурятии завершился IV Международный этнокультурный фестиваль по разбиванию хребтовой кости (хээр шаалган) «Алтан Мурдарга». Турнир проходил 8−9 марта в посёлке Аршан Тункинского района республики.

В нём приняли участие более пятисот спортсменов не только из Бурятии и соседних регионов России, но и Монголии, Китая и Киргизии. Однако в итоге главный приз в виде однокомнатной квартиры в Улан-Удэ достался местному жителю, 19-летнему Жалсыпу Манзарову.

По словам председателя федерации этноспорта республики Алексея Гыргенова, победитель за весь турнир сломал 22 кости.

«Последняя кость ему досталась верблюжья. В упорной борьбе он выиграл у Алексея Очирова из Агинского Бурятского округа», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии намерены традиционное бурятское состязание по разбиванию хребтовой кости законодательно признать новым национальном виде спорта. По мнению властей, это поможет привлечь жителей республики к занятиям спортом.

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