Вашингтон, 10 марта 2020, 13:14 — REGNUM Возможность переноса или отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата рассматривает Национальная хоккейная лига (НХЛ). Об этом 10 марта сообщает Ilta-Sanomat.
Отмечается, что в НХЛ интересуются мнением клубов относительно возможной отмены игр из-за угрозы распространения коронавируса. Изначально регулярный чемпионат сезона 2019/20 должен был завершиться 4 апреля.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» не сможет сыграть на своей арене до окончания регулярного чемпионата.
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