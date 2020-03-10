Сан-Хосе, США, , 12:51 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» не сможет сыграть на своей арене до окончания регулярного чемпионата. Такое решение 10 марта принял департамента здравоохранения округа Санта-Клара (штат Калифорния, США).

Отмечается, что до конца марта будут отменены все публичные мероприятия на арене «Эс-Эй-Пи-центр», которая является домашней для «Сан-Хосе». Причиной этого стала угроза распространения коронавируса.

Таким образом, «Шаркс» не сыграют концовку регулярного чемпионата 2019/20 при зрителях. Пять домашних игр команды пройдут либо при пустых трибунах, либо на нейтральной арене.

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