Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал катастрофой прошедший матч своих подопечных с ЦСКА (Москва) (3:2).

«Ничем не доволен. Катастрофа. [С «Ахматом»] сыграли здорово. Сегодня [9 марта] 25 минут до удаления — хорошо, потом — катастрофа. Футболистам всё скажу», — сказал наставник жёлто-синих в эфире «Матч Премьер».

ИА REGNUM напоминает, что полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко также отметил, что концовка футбольной баталии с москвичами была безобразной.

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