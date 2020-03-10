Уфа, , 12:01 — REGNUM В «Клуб Льва Яшина» вошёл вратарь футбольного клуба «Уфа» Александр Беленов. Он сыграл 100-й матч на ноль в карьере.

33-летний Беленов стал 30-м членом «Клуба Льва Яшина», в который находятся российские и советские голкиперы, которые сыграли 100 или более «сухих» матчей в высшем дивизионе.

В нынешнем сезоне Беленов провёл в 21 матч во всех турнирах, в 11 из которых сыграл на ноль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Уфа» сыграли вничью — 0:0.

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