Денвер, США, , 11:22 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 109:95.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Кайл Корвер, набравший 23 очка. В составе «Денвера» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джамал Маррей, на счету которого 21 очко.

Таким образом, лидер НБА «Милуоки» проиграл третий матч подряд. Ранее «Бакс» потерпели поражения от «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

На сегодняшний день «Денвер» занимает третье место в Западной конференции, в активе команды 107 очков. «Милуоки» идёт на первом месте на Востоке и общей таблице НБА со 118 очками.

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