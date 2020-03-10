Солт-Лейк-Сити, США, , 11:16 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 101:92.

Самыми результативными игроками матча стали форварды «Торонто» Серж Ибака и Паскаль Сиакам, набравшие по 27 очков. В составе «Юты» наибольшую результативность показал форвард Джо Инглс, на счету которого 20 очков.

Таким образом, «Торонто» прервал пятиматчевую победную серию «Юты».

На сегодняшний день «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции, в активе команды 110 очков. «Юта» идёт на четвёртом месте на Западе со 105 очками.

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