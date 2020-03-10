Атланта, США, , 11:11 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержала победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 143:138.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир, набравший 40 очков.

В составе «Атланты» наибольшую результативность показал разыгрывающий Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 16 результативных передач.

На сегодняшний день «Атланта» занимает 14-е место в Восточной конференции, в активе команды 86 очков. «Шарлотт» идёт на 10-м месте на Востоке с 86 очками.

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