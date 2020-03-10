Хельсинки, , 10:30 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над финским «Йокеритом» в пятом матче ¼ финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Локомотива» шайбы забросили нападающие Павел Кудрявцев, Григорий Денисенко, Стефан Да Коста и Артур Каюмов. У «Йокерита» отличились Антти Пильстрём и Ессе Йоэнсуу.

Напомним, первые три матча «Йокерит» выиграл со счётом 6:0, 5:1 и 3:0. Однако затем «Локомотив» смог сократить отставание в серии до минимума (4:3 и 4:2). Шестой матч состоится 11 марта в Ярославле.

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