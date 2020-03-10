Лестер, Великобритания, , 09:26 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Лестера» по дублю оформили полузащитник Харви Барнс (40-я и 85-я минуты) и нападающий Джейми Варди (63-я — с пенальти, 79-я).

Отметим, что Варди вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ. На его счету 19 голов. У идущего вторым форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга 17 забитых мячей.

На сегодняшний день «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 53 очка после 29 туров. «Астон Вилла» идёт на 19-м месте с 25 очками.