Лос-Анджелес, США, , 08:47 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Остин Вагнер, Мики Андерсон и Алекс Иафалло. Российский нападающий Николай Прохоркин отметился результативной передачей.

В составе «Колорадо» единственный точный бросок на счету Пьера-Эдуара Белльмара. Российский форвард Николай Ничушкин во втором периоде не смог реализовать буллит.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 62 очков после 69 матчей. «Колорадо» идёт на четвёртом месте с 90 очками после 69 игр.

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