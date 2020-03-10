Эдмонтон, Канада, , 08:40 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Вегаса» шайбы забросили форварды Николя Руа и Джонатан Маршессо, а также защитник Ши Теодор, отличившийся в овертайме.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились нападающие Алекс Чиассон и Райан Ньюджент-Хопкинс.

На сегодняшний день «Вегас» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 86 очков после 71 матча. «Эдмонтон» идёт на девятом месте с 83 очками после 70 игр.

Читайте также: «Виннипег» одержал волевую победу над «Аризоной» в матче НХЛ