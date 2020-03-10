Виннипег, Канада, , 08:34 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде нападающий «Аризоны» Ник Шмальц забросил две шайбы, оформив дубль.

«Виннипег» забил по два гола во втором и третьем периодах. Отличились Николай Элерс, Такер Пулман, Коди Икин и Марк Шайфли.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 78 очков после 70 матчей. «Аризона» идёт на 22-м месте с 74 очками после 70 игр.

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