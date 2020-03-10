Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM В Екатеринбурге отменили турнир по дзюдо «Большой шлем». Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо.

В организации посчитали, что проведение международных публичных мероприятий сейчас небезопасно «в свете нового развития кризисной ситуации с вирусом COVID-19».

»К сожалению ситуация сейчас опасна и критична с многих точек зрения», — признали в федерации.

Международные состязания планировали провести с 13 по 15 марта 2020 года в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта 2020 года в США отменили турнир по теннису BNP Paribas Open 2020. Соревнования должны были пройти в марте в американском Индиан-Уэллсе.

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