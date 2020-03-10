Санрайз, США, , 08:27 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Сент-Луиса» Колтон Парэйко. «Флорида» ответила голами форвардов Майка Хоффмана и Бретта Коннолли.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 78 очков после 69 матчей. «Сент-Луис» идёт на третьем месте с 92 очками после 70 игр.

Читайте также: Шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» в матче с «Баффало»