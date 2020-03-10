Буффало, США, , 08:09 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу после передачи Евгения Кузнецова. А Дмитрий Орлов отличился после паса Овечкина.

В составе «Баффало» точными бросками отметились Виктор Олофссон и Джек Айкел. В серии послематчевых буллитов форвард «Сэйбрз» Доминик Кагун принёс своей команде победу.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 68 очков после 69 матчей. «Вашингтон» идёт на пятом месте с 90 очками после 69 игр.

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