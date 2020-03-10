Петропавловск-Камчатский, , 06:10 — REGNUM 641 километр прошли каюры «Берингии» за 9 дней гонки. Во вторник, 10 марта, они вышли на девятый этап, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете «Берингии».

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На сегодняшний день в гонке участвуют только 10 каюров. Перед стартом 7 этапа с пробега снялась каюр Алиса Ищенко — у нескольких её собак диагностировали бронхит. По результатам восьмого этапа лидирует упряжка каюра Николая Левковского.

На девятом этапе гонки каюрам предстоит пройти 90 км.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе «Берингии» участники гонки потеряли семь собак — несколько собак заболели, другие не переносят теплую погоду, собаки ещё одного каюра подрались в питомнике и отправились лечить раны.