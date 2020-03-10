Оттава, , 01:05 — REGNUM Международный союз конькобежцев не планирует переносить чемпионат мира по фигурному катанию в канадском Монреале на другую дату из-за эпидемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

«По состоянию на 6 марта, риск для здоровья, связанный с коронавирусом, в Канаде был оценен как низкий. Мероприятие планируется провести в соответствии с планом», — сказали в оргкомитете турнира.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале с 16 по 22 марта.

Как сообщало 4 марта ИА REGNUM, ЧМ по хоккею 2020 года может быть проведён в урезанном формате из-за вируса.

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