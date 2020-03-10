Оттава, 10 марта 2020, 01:05 — REGNUM Международный союз конькобежцев не планирует переносить чемпионат мира по фигурному катанию в канадском Монреале на другую дату из-за эпидемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале с 16 по 22 марта.
Как сообщало 4 марта ИА REGNUM, ЧМ по хоккею 2020 года может быть проведён в урезанном формате из-за вируса.
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